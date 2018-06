Die Kreisstraße 7576 zwischen Hauerz und Haslach wird seit dieser Woche saniert. Mit der Sanierung werden vorhandene Risse, starke Setzungen und Verdrückungen der Fahrbahn beseitigt. Weiter werden auch die geschädigten Bankette ertüchtigt und die Befahrbarkeit verbessert. Die Baumaßnahme beginnt an der Kreisgrenze bei Buch und endet an der Einmündung in die K7577 in Haslach an der Zufahrt zur Schule. Unter der Voraussetzung günstiger Witterungsbedingungen ist die Baumaßnahme voraussichtlich Ende Oktober fertig. Während der Bauarbeiten ist die K 7576 bis Freitag, 27. Oktober, für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt von Haslach über die K 7577 - Rot an der Rot - L 300 - L 301 nach Hauerz in beiden Richtungen. Die Baukosten des 3,6 Kilometer langen Streckenabschnitts betragen rund 420 000 Euro und werden vom Landkreis Biberach getragen.