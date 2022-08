Vier Sportler des rcs-team-rot beim Ironman Kopenhagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Triathlon-Langdistanz in Kopenhagen waren am 21. August vier Starter des rcs-team-rot angereist. Philipp Pfarherr, Philipp Dudichum, Simon Hainmüller und Christian Mensch standen topfit und bis in die Haarspitzen motiviert an der Startlinie. Bestes Wetter bei angenehmen 23 °C und nur leichtem Wind versprachen gute Rennbedingungen in toller Kulisse, ab 7 Uhr startete das Rennen.

Philipp Pfarherr stieg mit Vorfreude auf seine bevorzugte Teildisziplin aus dem Wasser und fuhr mit einem 38 km/h-Schnitt gen Marathon, auf der zweiten Radrunde regelkonform zusammen mit Philipp Dudichum. Waren die ersten 25 km des Marathons noch im geplanten Tempo machbar, lagen zwischen „Ich fühle mich gut!“ und „Ich kann nicht mehr?“ nur etwa drei Kilometer: Die letzten 15 km kämpfte Philipp gegen ein Energiedefizit an, er lief schließlich hochzufrieden nach 9:45:11 h im Ziel ein.

Philipp Dudichum wird das Rennen als unglaublich schöner Wettkampf in Erinnerung bleiben, auch seine Schwimmzeit von 1:00:28 h und die Küstenabschnitte der Radstrecke. Man pusht sich gegenseitig, holt das Beste aus sich heraus. Zu dritt mit Vereinskollegen in der Wechselzone den finalen Marathon anzugehen, ist bei über 2000 Startern eine bleibende Erfahrung. Sahnehäubchen nach 9:39:47 h war für ihn auch die Unterstützung aus der Heimat.

Christian Mensch beschreibt sein Langdistanzdebüt kurz und knapp mit „Einfach nur geil!“. War er mit seinen Leistungen im Wasser und auf dem Rad noch sehr zufrieden, wurde der Marathon ab Kilometer 30 zur Qual. Als er schließlich auf den letzten drei Kilometern doch noch einen Endspurt hinlegen konnte, war er über seine Zielzeit von 9:29:22 h sehr positiv überrascht.

Simon Hainmüller überschritt auf dem Rad seine selbst vorgegebenen Leistungswerte etwas, prompt machte sich nach 150 km ein enormes Energiedefizit bemerkbar. Er musste die letzten 30 km langsamer beenden und überlegte auch, abzubrechen. Der innere Schweinehund blieb dann in der Wechselzone, Simon kämpfte sich ins Rennen zurück. Dann schlug die große Menge an Flüssignahrung auf den Magen, sodass zwischen Kilometer 30 und 36 Gehpausen angesagt waren. Nach 10:59:09 h lief auch er im Ziel ein.

Nach einem langen Tag waren alle angereisten Starter des rcs nach insgesamt 226 Kilometern im Ziel angekommen – und ganz sicher um die eine oder andere Grenzerfahrung reicher.