An Landwirte und Jäger richtet sich ein Vortrag über die Afrikanische Schweinepest am Freitag, 27. April, um 20 Uhr Im Gasthaus Adler in Spindelwag. Auf Einladung des Hegerings Illertal informiert Hans-Peter Sporleder vom Kreisveterinäramt über die aktuelle Gefährdungslage sowie Vorsorgemaßnahmen.Über die jagdliche Abwehr der Seuche steht spricht Dieter Mielke.