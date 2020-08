Da es in verschiedenen Legenden der Hl. Verena heißt, dass sie um das Jahr 320 verstorben sei, möchte die Kirchengemeinde Rot dieses Jahr diesem 1700-jährigen Jubiläum gedenken. Am Sonntag, 6. September, feiert Abt Martin Felhofer O. Praem aus dem Prämonstratenser-Chorherrenstift Schlägl in Oberösterreich um 10.15 Uhr mit den Gläubigen ein Pontifikalamt in der ehemaligen Klosterkirche. Eine Schola des Kirchenchors Rot wird die Festmesse musikalisch gestalten. Nach dem Festhochamt gibt es ein Standkonzert eines kleinen Ensembles des Musikvereins Rot - aufgrund der aktuellen Corona-Situation diesmal direkt in der Kirche. Währenddessen werden dann auch die gesegneten Verena-Fische in den Bänken ausgeteilt. Zur Vorbereitung des Jubiläums-Verenafestes 2020 wird in der Abendmesse am Dienstag, 1. September, um 19 Uhr P. Joshy Palakunnel O. Praem aus St. Verena in Fischen im Allgäu über die gemeinsame Kirchenpatronin von Rot und Fischen predigen. Dieser Gottesdienst wird von einer Schola des Chors Grenzenlos gestaltet. Pater Johannes hält im Gegenzug am Donnerstag, 3. September, um 19 Uhr in Fischen im Allgäu eine Ansprache über die heilige Verena im dortigen Gottesdienst. Für das Pontifikalamt am Sonntag um 10.15 Uhr werden Platzkarten benötigt, diese liegen sowohl für die Bänke unten wie auch für die Emporen oben nach Farben sortiert ab Dienstag, 1. September, 8 Uhr in der Kirche in Rot hinten aus. Das Ordnerteam wird dann die Sitzplätze verteilen.