Veranstalter mit erstem Roter Bikefestival sehr zufrieden

Zufrieden blicken die Veranstalter des ersten Roter Bikefestivals auf das Events zurück. „Wir sind überwältigt, wie viele Bikebegeisterte nach Rot an der Rot pilgerten“, freut sich Marco Bloch. Der Großteil der Teilnehmer kam dabei aus dem Großraum Allgäu und Schwaben. Es kamen aber auch Teilnehmer von weit her gereist, wie zum Beispiel dem Saarland oder Thüringen.

„Das gesamte Orgateam aus dem TSV Rot an der Rot und dem Bikeplace Rot ist stolz darauf, so viele glückliche und lächelnde Gesichter gesehen zu haben“, ergänzt er. Das Flowduro MTB Rennen als Auftakt des OMV-Cups 2022 war bereits viele Tage vor dem Termin ausgebucht und so haben 150 Starter hart um die Siege gekämpft. Nach einem ausgiebigen Training am Morgen, ging es dann ab 11.15 Uhr so richtig zur Sache.

Zahlreiche Zuschauer hatten sich entlang der Strecke platziert und die Fahrer ordentlich angefeuert. „Dank der professionellen Zeitmessung von Race Result konnten wir äußerst präzise Zeiten messen. Dies war auch nötig, denn nicht selten trennte die Fahrer nur hundertstel Sekunden voneinander. Jeder Starter konnte sich über eine eigene Erinnerungsmedallie freuen“, so Bloch. Am Nachmittag gab es richtig viel Action beim Fahrbar-Whip-Off Contest. Ziel war es, das Bike in der Luft so quer wie möglich zur Flugbahn zu legen.