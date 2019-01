Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Mittwoch in Rot an der Rot nicht um den durch ihn verursachten Schaden gekümmert. Das teilt die Polizei mit. Gegen 7.45 Uhr stellte eine Mazdafahrerin ihr Fahrzeug auf einen Parkplatz im Klosterhof. Als sie zwei Stunden später zurückkam, musste sie feststellen, dass es beschädigt ist. Ein Unbekannter war dagegen gefahren und hatte sich nicht um den Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro gekümmert. Stattdessen flüchtete er. Er hatte keine Nachricht hinterlassen, wie er zu erreichen sei. Die Polizei hat mittlerweile an dem Unfallort die Spuren gesichert und sucht nun den Unfallverursacher. Wer etwas gesehen hat, kann sich telefonisch bei der Polizei unter der Nummer 07352/202050 melden. Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Bei Fahrerflucht droht eine Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.