Umgehungsrinne für Fische wird 2019 gebaut

Im Bereich des Wasserkraftwerks Rau bei Spindelwag will die Gemeinde Rot 2019 eine Umgehungsrinne bauen. Der Roter Gemeinderat hat diese Woche die Umsetzung beschlossen. Die Umgehungsrinne soll es Fischen ermöglichen, den Wehr zu umgehen und den Fluss hinauf- und runter zu wandern. Es handelt sich dabei um eine ökologische Ausgleichsmaßnahme für die Aufstellung des Bebauungsplans Sägwies in Spindelwag.

Für die Eingriffe in die Natur, die durch die Erstellung des Bebauungsplans entstanden sind, besteht ein Kompensationsbedarf in Höhe von 380 000 Ökopunkten. Das ist im Umweltbericht so festgelegt. Da die Gemeinde den Bebauungsplan erstellt hat, ist sie auch verpflichtet, die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen zu machen. Durch die Umgehungsrinne wird eine ökologische Aufwertung des Gewässers erreicht.

Der Weg, der an dieser Stelle parallel entlang des Wasserkraftwerks verläuft, muss verlegt werden, ebenso wie ein Kanal. Daher ist die Maßnahme auch so teuer. Die Gesamtkosten werden auf 300 000 Euro geschätzt, inklusive Grunderwerb. Das Land fördert das Ganze in Höhe von 85 Prozent.