Der TSV Rot/Rot ist mit András Volar als neuem Trainer in die Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Bezirksliga Riß gestartet. Der 43-jährige gebürtige Ungar trat die Nachfolge von Harald Lutz an, der Mitte Dezember vergangenen Jahres aus privaten Gründen aufgehört hatte.

Der TSV Rot/Rot hatte bei der Trainersuche mehrere Kandidaten auf der Liste. „Er hat uns in den Gesprächen mit seinem Konzept überzeugt“, erläutert Ferdinand Armbruster, der gemeinsam mit Marcel Hohenhorst und Andreas Lang das Abteilungsleitertrio beim TSV Rot/Rot bildet, warum sich der Verein letztlich für Volar entschied. „Er will einen technisch guten Fußball spielen lassen und setzt auf den Nachwuchs. Das entspricht auch unserer Vereinsphilosophie. Bis auf drei Spieler stammen bei uns derzeit alle Spieler aus der eigenen Jugend.“ Darüber hinaus bringe der 43-Jährige viel Erfahrung mit. Als Spieler war er auch in Ungarns erster und zweiter Liga aktiv. Anfang 2000 kam Volar nach Deutschland, wo er dann unter anderem für den SV Ochsenhausen und den SV Baustetten in der Landesliga spielte.

Volar, der in Ochsenhausen wohnt, ist beim TSV schon lange bekannt, da er ab und zu in der Roter AH mittrainiert. „Wir haben uns zunächst auf eine Zusammenarbeit bis zum Saisonende geeinigt. Grundsätzlich können wir uns aber auch vorstellen, dass er länger unser Trainer bleibt“, sagt Armbruster. Das Ziel mit dem neuen Übungsleiter ist klar abgesteckt. „Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt fixieren. Darauf liegt der Hauptfokus“, so Armbruster. Der TSV hat als Tabellenachter nach 17 Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Vier Zähler beträgt der Vorsprung auf Abstiegsrelegationsplatz 13, den derzeit der SV Alberweiler belegt. Alle hinter dem TSV positionierten Teams haben aber bisher ein bis drei Spiele weniger absolviert als Rot/Rot.

Zweite Trainerstation

„Ich habe noch nie einen Bezirksligisten trainiert“, erläutert András Volar, was ihn an der Aufgabe bei Rot/Rot reizt. „Ich bin voll motiviert und freue mich auf die neue Herausforderung.“ Für den 43-Jährige ist es die zweite Trainerstation. Zuvor hatte er ein Jahr den TSV Hochdorf betreut und mit diesem seinerzeit den zweiten Platz in der Kreisliga B II belegt. Schnellstmöglich mit dem TSV den Klassenerhalt sicherstellen zu wollen, formuliert auch er als Ziel. „Dafür hat die Mannschaft absolut das Potenzial. Dann sehen wir weiter“, sagt Volar, der in der Vorrunde schon einige Spiele der Roter gesehen hat, und fügt hinzu: „Die Mannschaft ist sehr kampfstark. Wir müssen noch an einigen technischen und taktischen Dingen arbeiten.“

Seit vergangenem Montag läuft die Vorbereitung beim TSV. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, die Mannschaft zieht sehr gut mit. Alle sind sehr motiviert bei der Sache“, schildert Volar seine bisherigen Eindrücke. Ab kommendem Montag soll dann viermal pro Woche trainiert werden, hinzu kämen jeweils zwei Testspiele. Das erste Bezirksligaspiel in diesem Jahr steht für Rot/Rot am Sonntag, 18. März, an. Dann empfängt der TSV den SV Ringschnait (Anstoß: 15 Uhr).