Die 14. Auflage des Hallenfußballturniers des TSV Rot/Rot steigt am Samstag, 19. Januar. Turnierbeginn in der Sporthalle in Rot an der Rot ist um 16.30 Uhr. Ab 19 Uhr findet die Endrunde statt. Das Finale ist für 19.55 Uhr vorgesehen. Am Start sind ein Landesligist, zwei Bezirksligen, vier Mannschaften aus der Kreisliga A sowie der SV Ellwangen, der nach einer starken Vorrunde derzeit Platz eins in der Kreisliga B II belegt. Im Vorjahr gewann der TSV Rot/Rot das Turnier, im Jahr davor die SGM Aitrach/Tannheim.