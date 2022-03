Trotz Ausbau in den Teilorten: Rot braucht weitere Kita-Plätze

Der Roter Gemeinderat hat sich diese Woche mit der Kindergartenbedarfsplanung befasst. Der Betreuungsbedarf kann gedeckt werden im kommenden Kindergartenjahr, wenn dabei die geplanten neuen Gruppen berücksichtigt werden. In den Einrichtungen in Rot und Haslach sind alle Plätze belegt, in Ellwangen gebe es derzeit noch drei Plätze. Die neue Gruppe in Haslach wird voraussichtlich im Kindergartenjahr 2023/24 zur Verfügung stehen, die in Ellwangen voraussichtlich noch diesen Herbst.

Allen, die sich rechtzeitig angemeldet haben, kann ein Betreuungsplatz zugesichert werden. Denjenigen, die sich erst nach Fristende angemeldet haben, kann vorläufig nur ein Platz auf der Warteliste zugewiesen werden. Da die Kindergartenplätze in St. Josef voll ausgelastet sind, werden zum ersten Mal einige Krippenkinder bis zum Ende des Kindergartenjahres dort bleiben, auch, wenn sie zwischenzeitlich drei Jahre alt geworden sind. Der Wechsel in eine Kindergartengruppe erfolgt dann erst zum neuen Kindergartenjahr. Grundsätzlich versuche die Verwaltung, jeder Familie einen wohnortnahen Platz in der gewünschten Einrichtung zu ermöglichen. Das sei momentan jedoch nicht immer machbar. Nach jetzigem Stand sind im kommenden Kindergartenjahr alle Betreuungsplätze im Ganztags- und Krippenbereich vergeben. Falls die dritte Betreuungsgruppe in Ellwangen wie geplant im September 2022 eröffnen kann, wird das die Situation deutlich entspannen.

Insgesamt ist zu erkennen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren gestiegen ist und weiter steigen wird. Betrachtet man die Geburtszahlen, so müssen zeitnah nach Haslach und Ellwangen auch im Hauptort Rot weitere Kindergartenplätze geschaffen werden, um weiterhin den Bedarf decken zu können.