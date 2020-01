Trotz Überholverbot überholt – drei Verletzte

Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Freitag auf der Kreisstraße 7577 bei Rot an der Rot einen Unfall verursacht, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Das berichtet die Polizei. Gegen 17.50 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem VW Golf von Zell in Fahrtrichtung Rot an der Rot in einer Kolonne. Vor der Einmündung zur Umgehungsstraße, der Landesstraße 300, setzte er nach Polizeiangaben trotz unklarer Verkehrslage zum Überholen an. Hierbei missachtete er zudem die durchgezogene Linie. Er stieß seitlich mit dem Nissan eines 64-Jährigen zusammen, der kurz zuvor ordnungsgemäß von der Umgehungsstraße kommend in Fahrtrichtung Zell nach links eingebogen war. Der Golf des jungen Mannes kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der 20-Jährige als auch der 64-Jährige und dessen 23-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Alle kamen mit einem Krankenwagen zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf insgesamt etwa 8000 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm den Unfall auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zwischen Zell und Rot an der Rot für zwei Stunden voll gesperrt.