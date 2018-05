Rot an der Rot (sz) - Die „Musikalische Vorstellung einer Seeschlacht“, eine Fuge von Johann Sebastian Bach, ein romantisches „Blumenduett“, oder beeindruckende Klänge aus dem Jazz- und Pop-Bereich: All das erwartet die Besucher am kommenden Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr in der Bruderschaftskirche Sankt Johann in Rot an der Rot.

Unter der Leitung von Wolfgang Guggenberger gibt das Trompeten-Ensemble der Musikhochschule Trossingen ein Konzert. Das Programm ist ein Querschnitt durch Trompetenmusik aus vier Jahrhunderten. Die Trompeten werden durch Schlagwerk und Klavier unterstützt.

Besonders in der Barockzeit waren Trompeten-Ensembles üblich. Damals begleiteten sie Krönungen, Hochzeitenm oder Turniere. An diese Zeiten erinnert das Ensemble mit klassischen Werken von Johann Sebastian Bach, Leo Delibes und Ferdinand Dunninger. Eine Besonderheit des Konzerts ist die (Welt)Uraufführung der Komposition „Fusion Latino Classico“ des US-amerikanischen Komponisten James L. Hosay. Der Eintritt zum Konzert ist frei.