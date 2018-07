Unter dem Motto „Wir wollen es natürlich – Umwelt-Bienen-Honig“ findet am Sonntag, 8. Juli, bundesweit der Tag der deutschen Imkerei statt. So auch in Rot an der Rot, wo der Bezirks-Imkerverein Iller- und Rottal einen Frühschoppen ab 11 Uhr im Bienenmuseum im Abtsgarten Rot an der Rot veranstaltet. Nach dem Frühschoppen schließt sich ein Kaffee-Nachmittag an. Ein weiteres Angebot macht der Imkerkollege Franziskus Burkhardt, der den Besuchern kostenlos Käse und Honigproben anbietet.