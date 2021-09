Starkregenkonzept gegen die Gefahr von Sturzfluten

Der Gemeinderat von Rot an der Rot hat die Erstellung eines Starkregenkonzepts beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 126 000 Euro.

Von den Hochwasserereignissen in diesem Jahr war Rot an der Rot ebenfalls betroffen. Vor allem im Ortsteil Ellwangen kam es zu großen Überschwemmungen und Schäden. Als Grundlage für einen effektiven Hochwasserschutz ist zunächst ein Starkregenkonzept erforderlich, das die Risiken bestimmt. Der Auftrag für die Entwicklung eines solchen Konzepts mit den dazugehörigen Berechnungen erhält das Büro Rapp + Schmid aus Ummendorf. Besonders beachtet werden sollen in dem Konzept Sturzfluten. Durch die örtliche Topografie bergen diese besondere Gefahren.

Der Untersuchungsraum bezieht sich auf das oberirdische Einzugsgebiet der Gemeinde und hat eine Größe von insgesamt 54 Quadratkilometern. „Es wird keine 200 Jahre mehr gehen bis zu einem Ereignis mit ähnlichem Ausmaß. Wir müssen jetzt handeln und den Bürgern zeigen, dass wir die Gefahren ernst nehmen“, sagte Bürgermeisterin Irene Brauchle.

Das Erstellen eines solchen Starkregenkonzepts wird vom Land mit bis zu 70 Prozent Übernahme der Kosten gefördert. Spätere Planungen und bauliche Maßnahmen werden im gleichen Umfang bezuschusst. Bis auf eine Enthaltung stimmten die Gemeinderäte für die Erstellung eines solchen Konzeptes.