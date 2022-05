Stark alkoholisierter Autofahrer muss Führerschein abgeben

Einen stark alkoholisierten Fahrer hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 0 Uhr war der Mann am Donnerstag laut Polizei von Tannheim in Richtung Rot an der Rot unterwegs. Zeugen meldeten der Polizei, dass er Schlangenlinien und streckenweise sehr langsam fahren würde. Die Beamten kontrollierten den 36-Jährigen, der dann auf einem Parkplatz hinter seinem Skoda stand. Ein Test zeigte schnell, dass der Fahrer viel zu viel Alkohol getrunken hatte. In einer Klinik entnahm ihm ein Arzt Blut. Der 36-Jährige musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben und sieht einer Anzeige entgegen.