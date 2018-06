Stabwechsel an der Spitze desRoter Albvereins ist vollzogen

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Roter Albvereinsgruppe hat die Ehrung von Walter Stübler für 40-jährige Mitgliedschaft gestanden, vorgenommen vom stellvertretenden Gauvorsitzenden Jürgen Ott sowie der bei den Wahlen beschlossene Führungswechsel: Peter Sary wurde von den Mitgliedern zum Nachfolger von August Schädle bestimmt, der die Gruppe 38 Jahre geleitet hat, gewählt.

Schriftführerin Heidi Schrägle ließ zuerst das abgelaufene Wanderjahr nochmals Revue passieren. Es waren 15 Wanderungen und drei Radtouren, zwischen Alb – Bodensee und Alpenvorland mit einer Durchschnittsbeteiligung von 27 Personen. Ein Höhepunkt war die 5-Tages-Radtour „Von Würzburg nach Frankfurt“ , durch viele Städtchen mit herrlichen Fachwerkhäusern. Beim Dorffest konnten die Gäste erstmals auf der neugestalteten Terrasse vor dem Vereinsraum bewirtet werden – ein heller und freundlicher Platz, der zum Verweilen einlädt. Von hier hat der Gast einen schönen Ausblick auf den Einzug der Gruppen, auf das Flohmarkttreiben und das Geschehen auf dem Kirchplatz von frühmorgens bis spät in die Nacht.

„Wandern ist modern“

Rosemarie Meyer trug den Kassenbericht vor, der wieder einwandfrei geführt wurde. Naturschutzwart Peter Sary berichtete vom Naturschutzgebiet Höllwiesental. Hier sei ein Rückgang der Vielfalt an Blumen zu beobachten. Im Ausblick auf 2015 stehen der Bau und Anbringen neuer Kauzröhren im Gebiet um Rot an. Gertrud Schädler gab einen Überblick der Aktivitäten der Frauengruppe. Jeden Mittwochnachmittag ist angesagt: Radtour oder Wanderung im Sommer – je nach Wetter, ein Ausflug nach Ulm-Friedrichsau mit Stadtbummel im September war mit dabei und Handarbeiten in geselliger Runde in den Wintermonaten. Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Klaus Zieher betonte im Anschluss: Wandern ist modern, Wandern liegt im Trend und so hat sich der Albverein in den letzten Jahren auch eine Internet-Seite angelegt.

Jürgen Ott nahm die Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft für Walter Stübler vor. Er war bei der Wiedergründung der Ortsgruppe Rot schon mit dabei und erhielt das Ehrenzeichen und Urkunde des Schwäbischen Albvereins.

Auf der Tagesordnung standen Wahlen. August Schädler gab nach 38 Jahren das Amt des Vorsitzenden ab, er leitete damit einen Generationswechsel ein. Peter Sary wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt, August Schädler wird ihn als zweiter Vorsitzender unterstützen. Dr. Klaus Zieher wünschte Peter Sary viel Erfolg bei seiner zukünftigen Arbeit und dankte August Schädler für seine jahrzehntelange Arbeit.

Nach der Vorstellung des neuen Wanderprogramms beendete ein Jahresrückblick mit Bildern und musikalischer Untermalung von Internet-Wart Stefan Ahler die Jahresversammlung.

Das neue Wanderprogramm kann unter

www.albverein-rot-rot.de

abgerufen werden, Bilder der Wanderungen und Aktuelles werden von Internet-Wart Stefan Ahler eingestellt.