Spendenaktion für Ellwanger Hochwasseropfer wird verlängert

Wer im ersten Spendenzeitraum mehr als 200 Euro gespendet hat und noch keine Spendenbescheinigung erhalten habe, soll sich bei der Caritas unter der Telefonnummer 07351/8095-107 oder 07351/8095-105 melden.

Wer jetzt noch spenden will, überweist den gewünschten Betrag an die Spendenkontonummer der Caritas Biberach-Saulgau: IBAN DE 51 654 50070 0000 018 597 - Kreissparkasse Biberach, Stichwort „Hochwasser Ellwangen“. Der zweite Spendenzeitraum endet am 10. Juli.

Betroffene können ab sofort Anträge formlos postalisch (Caritas Biberach-Saulgau, Kolpingstraße 43, 88400 Biberach) oder per Mail (hoegerle@caritas-biberach-saulgau.de /sigg.s@caritas-biberach-saulgau.de /grundler@caritas-biberachsaulgau.de) gestellt werden.