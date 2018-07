Ein Hochsprungwettbewerb mit dem Fahrrad – wer sehen will, wie so etwas funktioniert, sollte am Samstag, 21. Juli, nach Rot an der Rot kommen. Der sogenannte „Bunnyhop“-Wettbewerb ist Teil des Programms beim Sommerfest auf dem Pumptrack in Rot an der Rot. Der Wettbewerb startet um 16.15 Uhr, das Fest beginnt um 13 Uhr.

Der „Bunnyhop“ ist ein klassischer Kunsttrick aus dem Radsport. „Aus dem Stand springt der Radfahrer mit beiden Rädern in die Luft über eine Latte; es gewinnt, wer am höchsten springt“, erklärt Marco Bloch. Der Roter hatte vor einem Jahr zusammen mit anderen Ehrenamtlichen die Idee, in Rot einen Pumptrack aufzubauen. Mittlerweile wird die Anlage von Radfreunden aus dem ganzen Landkreis und angrenzenden Gemeinden genutzt. „Wir haben regelmäßige Besucher aus Memmingen, Ummendorf und Erolzheim“, berichtet Bloch. Bis zu zehn Sportler würden sich unter der Woche oder am Wochenende gleichzeitig auf dem Pumptrack aufhalten und trainieren. Manche kämen dreimal die Woche, andere zweimal im Monat.

Ein Pumptrack ist ein Fahrrad Parcour mit aufeinander folgenden Wellen und Steilwandkurven. Die Beschleunigung erfolgt nur durch aktive Be- und Entlastung sowie Bewegungsverlagerung. Der Sport ist Trend – auch in anderen Gemeinden sind inzwischen Initiativen entstanden, um einen Pumptrack zu bauen.

Der Bikeplace Rot ist eine öffentliche Bikeanlage. Eigentümer und Betreiber der Anlage ist die Gemeinde Rot. Die Pflege erfolgt durch die ehrenamtlichen Helfer der Interessensgemeinschaft. Erst vor Kurzem gab es einen weiteren Arbeitseinsatz, bei dem die Anlage fit für das große Sommerfest gemacht wurde. Die Anlage steht grundsätzlich jedem mountainbikebegeistertem Sportler frei zur Verfügung. Auch bei den Wettbewerben am Samstag kann jeder mitmachen, der möchte. Gestartet wird in den Altersklassen U9, U12, U16 und Erwachsene, je nach Jungen und Mädchen getrennt.