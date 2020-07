So weit sind die Planungen für die vier Baugebiete in Rot an der Rot

Derzeit sind zwei kommunale Baugebiete in Rot an der Rot und je eins in den Teilorten Haslach und Ellwangen in der Planung. Bürgermeisterin Irene Brauchle informierte im Namen der Verwaltung im aktuellen Roter Amtsblatt über den Stand der Planungen.

Konkret geht es um die Roter Baugebiete Mönchsroth und Schildäcker II, das Baugebiet Berg IV in Ellwangen und das Baugebiet An der Heusteige in Haslach. Beim Bebauungsplan Tannheimer Straße in Rot handelt es sich um eine Nachverdichtung im innerörtlichen Bereich. Jedoch umfasst dieser Bebauungsplan ausschließlich private Flächen, weshalb die Gemeinde nichts mit der Veräußerung dieser Bauplätze zu tun haben wird.

Baugebiet Mönchsroth: Ende Juni wurde die zweite Auslegung der Planunterlagen abgeschlossen. Bis zu einer möglichen Bebauung dauert es laut Gemeindeverwaltung jedoch noch eine gewisse Zeit. Wie lange das Bebauungsplanverfahren sich noch hinziehe, hänge davon ab, welche Einwände von Behörden, Bürgern und auch Interessensgemeinschaften eingehen und welche Herausforderungen sich hierbei noch stellen würden.

Bei den anderen drei kommunalen Baugebieten wurden Ende 2019 die Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Aktuell sei die Verwaltung damit beschäftigt, verschiedene grundsätzliche Themen zu klären, wie zum Beispiel Emissionen, Bebaubarkeit, Vermessung oder den Arten- und Naturschutz. Ziel sei es, im Herbst dem Gemeinderat erste Entwürfe vorzustellen. Eine genaue Prognose, wann diese Bauplätze veräußert werden, sei derzeit nicht möglich.

„Uns ist bewusst, dass es für Bauplatzinteressierte schwierig ist, keine konkreten Zeitpläne zu erhalten. Aber seriös ist dies leider nicht möglich und vage Schätzungen hierzu helfen den Interessierten in ihren Planungen auch nicht weiter“, schreibt Brauchle. „Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass eine Verfahrensdauer von drei bis vier Jahren bereits vor Jahrzehnten Realität war. Und wenn man betrachtet, welche Themen, Befindlichkeiten und Einspruchsmöglichkeiten seither bei solchen Verfahren aufkommen, werden die Verfahren aktuell und zukünftig eher mehr Zeit in Anspruch nehmen.“ Dies sei zwar sehr bedauerlich für die Menschen, die auf Bauland warteten, jedoch müsse berücksichtigt werden, dass auch die rechtlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren wesentlich umfangreicher geworden seien.

Kriterien zur Vergabe der Bauplätze habe die Gemeinde noch nicht festgelegt. Auch eine Interessentenliste werde nicht geführt. Die Gemeinde werde auf ihrer Internetseite und im Amtsblatt darüber informieren, sobald es neue Informationen gebe.