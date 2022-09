Sixtinische Madonna von Raffael als Erntealtar-Kunst

In der St. Anna Kapelle in Mühlberg, bei Rot an der Rot, gibt es wieder einen kunstvollen Erntedank-Altar zu bestaunen. Das diesjährige Bild für den Altar zeigt eine Variation des berühmten Kunstwerkes von Raffael: die Sixtinische Madonna, deren Original in der Galerie der Alten Meister in Dresden zu sehen ist. Das Bild für den Altar wurde von der Familie Schmidberger aus Mühlberg mit vielen verschiedenen Samen und Körnern in wochenlanger aufwändiger Arbeit gestaltet. Bei der Betrachtung des Bildes können die Besucher die feine und ausdrucksstarke Darstellung der Gesichter, sowie die erstaunliche Nähe zum Original bewundern, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Wer den Altar besichtigen möchte: Die Kapelle ist bis 31. Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Spenden sind dabei willkommen, die diesjährige Sammlung wird dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm in vollem Umfang zu Gute kommen.