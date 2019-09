Der Kneippverein Ochsenhausen bietet in Kooperation mit der Genossenschaft ReWiG Allgäu einen Kurs „Sensen wie die Profis“ mit Franz Xaver Schmid an. Der Termin ist am Samstag, 21. September, von 9 bis 13 Uhr in der Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell der Gemeinde Rot an der Rot (Talstraße 14 ).

Das Mähen mit der Sense ist geräuscharm, erhält die Artenvielfalt und stärkt die Rückenmuskulatur, schreiben die Veranstalter. Schmid ist Sensenlehrer mit und langjähriger Praktiker. Der Kurs ist für Anfänger und Leute mit Vorerfahrung geeignet. Kursinhalte sind das Dengels, die individuelle Anpassung des Stiels, die Wahl des Sensenblatts je nach Mähgut, die korrekte, rückenschonende Mähtechnik und das richtige Wetzen des Sensenblatts.

Die Teilnahme kostet 35 Euro, Material und Sensen werden gestellt.