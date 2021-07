Sensen wie die Profis

Der Kneippverein Ochsenhausen bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu am Freitag, 9. Juli, in der Permakultur-Gärtnerei in Rot an der Rot-Zell einen Sensen-Kurs an. Kursleiter ist Franz Xaver Schmid. Der Kurs ist zweigeteilt, ins dengeln (Kurs 1) und ins sensen/mähen (Kurs 2). Teilnehmer können sich entweder nur für den Dengelkurs (13 bis 16 Uhr) oder nur für den Mähkurs (17 bis 20 Uhr ) oder für beides anmelden. Franz Xaver Schmid ist Sensenlehrer mit Ausbildung beim österreichischen Sensenverein und langjähriger Praktiker. Dieser Kurs richtet sich an alle, die mit dem Sensen und Dengeln beginnen wollen oder auch schon Erfahrung haben und ihre Kenntnisse vertiefen und erweitern möchten. Ein Hauptthema ist, wie und warum die Sense gedengelt wird sowie die optimale Anpassung des Sensenstiels an die Mäherin oder den Mäher. Zudem informiert Franz Xaver Schmid darüber, was bei der Wahl des Sensenblatts in Bezug auf das Mähgut zu beachten ist und vermittelt die korrekte Mähtechnik sowie rückenschonendes Arbeiten. Die Anmeldung ist beiden Vereinen möglich.