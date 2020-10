Seniorenzentrum Rot an der Rot erhält Fahrzeug

Das Seniorenzentrum Rot an der Rot bekommt ein VR-mobil-Fahrzeug gespendet. Das berichtet die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal. Ein weiteres VR-mobil geht an den Ökumenischen Martinusladen in Laupheim.

Die Spende für die Pflege- und Sozialdienste im Landkreis Biberach ist Teil einer Aktion, die ganz Baden-Württemberg umfasst. Rund 400 000 Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken haben durch den Kauf von Gewinnsparlosen insgesamt 117 Fahrzeuge, sogenannte VR-mobile, gespendet. Anfang Oktober hat Ministerialdirigent Tobias Schneider vom Landessozialministerium in Stuttgart symbolisch die Fahrzeugschlüssel übergeben.

Das Projekt „VR-mobil – Wir fördern die Region“ ist in seiner 13. Runde. Insgesamt 1399 VR-mobile haben Volksbanken und Raiffeisenbanken im Land seit 2008 gespendet. Die Spende kommt zustande, indem die Kunden Monat für Monat bei ihrer Bank Gewinnsparlose kaufen. Ein Los kostet zehn Euro. Davon werden rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Sport- und Musikvereine in der jeweiligen Region gespendet.

Nach der symbolischen Fahrzeugübergabe sind die VR-mobile zu einer Sternfahrt zu ihren Bestimmungsorten gestartet. In Rot an der Rot steht das Fahrzeug nun den Mitarbeitern des Seniorenzentrums für Dienstfahren zur Verfügung.

„Mit dem kleinen Flitzer sind wir jetzt noch flexibler in unserem Einsatz für pflegebedürftige Menschen“, freute sich Carola Maurus von der Einrichtungsleitung des Seniorenzentrums. Zufrieden zeigte sich auch Marion Fakler von der VR-Bank Laupheim-Illertal: „Als genossenschaftliche Bank ist uns Hilfe zur Selbsthilfe ein großes Anliegen. Sehr gerne unterstützen wir deshalb mit diesen VR-mobile die Arbeit der sozialen Dienste.“