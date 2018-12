Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr im Kreuzungsbereich der L265 und der Wurzacher Straße bei Ellwangen gekommen. Zwei Autos stießen dort zusammen. Dabei wurden insgesamt sechs Menschen verletzt, drei davon schwer.

An der Unfallstelle waren neben den Feuerwehren aus Rot an der Rot und Ellwangen und der Polizei auch der DRK-Rettungsdienst mit fünf Rettungswagen und einem Krankentransportwagen im Einsatz. Drei Notärzte kümmerten sich um die Verletzten. Nach Auskunft des Rettungsdienstes wurden drei von ihnen in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg gebracht, zwei weitere in die Sana-Klinik nach Biberach sowie ein Verletzter in die Klinik nach Memmingen. Über die Höhe des Sachschadens war bis Mittwochabend noch nichts bekannt, ebenso über die Unfallursache.