Schulung: Wie funktioniert ein Defibrilator?

Das DRK Biberach bietet in der Gemeinde Rot an der Rot nächste Woche zwei Schulungen für den richtigen Umgang mit Defibrillatoren an: am Dienstag, 19. November, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Haslach und am Mittwoch, 27. November, um 18.30 Uhr im Foyer der Ellbachhalle in Ellwangen. Seit Kurzem gibt es in den beiden Roter Teilorten Defibrillatoren. Anhand Praxisübungen wird veranschaulicht, was es im Ernstfall zu beachten gilt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.

