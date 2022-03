Schülerbefragung: Was aus den Roter Werkrealschülern geworden ist

Welche Berufe haben die ehemaligen Schüler der Roter Werkrealschule ergriffen? Sind sie Facharbeiter geworden oder haben sie nach ihrem Hauptschulabschluss noch einen höheren Bildungsabschluss angestrebt? Wie durchlässig ist das deutsche Bildungssystem wirklich? In einer groß angelegten Umfrage hat das Team der Abt-Hermann-Vogler-Schule Schüler der vergangenen 20 Jahre zu ihrem beruflichen Werdegang befragt und dabei einige interessante Erkenntnisse geworden.

Initiiert hat die Befragung die pensionierte Lehrerin Maria Schemmel zusammen mit ihrem Kollegen Hans Wäldele, der an der Schule für das Fach Technik und den berufsvorbereitenden Unterricht zuständig ist. 419 Schülerinnen und Schüler wurden angeschrieben, 64 Briefe kamen als unzustellbar zurück. Von den 355 Ehemaligen, die erreicht wurden, meldeten sich 115 zurück, was einer Quote von 33 Prozent entspricht. „Wir hatten auf eine höhere Beteiligung gehofft, aber auch diese Ergebnisse sind aus unserer Sicht aussagekräftig und wir freuen uns über jeden, der mitgemacht hat“, urteilte Wäldele.

48 Prozent der Jungen absolviert Ausbildung

Inzwischen sind die Daten ausgewertet: 84 Prozent der jungen Männer haben direkt nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung begonnen und mehr als die Hälfte von ihnen arbeitet bis heute in diesem Beruf. 13 Prozent der Befragten hat sich im Laufe der vergangenen Jahre in seinem Beruf zum Meister oder Techniker weiterqualifiziert. Bei den jungen Frauen dagegen haben 64 Prozent weiter die Schule besucht, um die Mittlere Reife zu machen. Lediglich 36 Prozent der Schülerinnen starteten direkt eine Berufsausbildung. Der Bildungsdrang war somit bei den Mädchen auch schon in jungen Jahren höher.

Ausbildung im handwerklichen Bereich

Interessant ist auch die Erkenntnis, dass die Abschlussschüler überwiegend eine Ausbildung im handwerklichen oder industriellen Bereich machten, wobei der beliebteste Beruf der Jungen der des Industriemechanikers war, dicht gefolgt vom Zimmerer. Die Schülerinnen hingegen wählten Ausbildungen im sozialen oder kaufmännischen Bereich. Da für diese Berufe oft der mittlere Bildungsabschluss benötigt wird, absolvierten sie meisten die zweijährige Berufsschule im Anschluss. Danach begannen die meisten eine Ausbildung zur Bürokauffrau, Kauffrau im Groß- und Einzelhandel oder zur medizinischen Fachangestellten. Beliebt war bei den jungen Frauen zudem die schulische Ausbildung etwa zur Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Erzieherin.

Traditionelle Berufswahl überwiegt

„Wir stellen also fest, dass obwohl der Bildungsplan inzwischen vorsieht, dass alle Schülerinnen und Schüler sowohl mindestens ein Jahr Technik- und danach ein Jahr hauswirtschaftlichen Unterricht erhalten, sich die klassische Aufteilung in traditionell eher von Männern oder Frauen besetzte Berufe weiterhin hält“, fasst Wäldele zusammen. Das spiegele das wider, was er auch an der Schule erlebe. Ab Klasse sieben könnten die Schüler selbst zwischen den beiden Fächern wählen und es gebe nur wenige Mädchen, die sich für den Technikunterricht entschieden. „Wir werden uns also fragen müssen, inwieweit wir junge Frauen doch noch mehr für die naturwissenschaftlichen und technischen Fächer und Berufe interessieren könnten. Gleichzeitig gibt es weiterhin kaum Jungen, die einen sozialen Beruf ergreifen oder etwas soziales studieren. Auch da gibt es noch Verbesserungsbedarf.“

Sehr lange im Ursprungsberuf verblieben

Dass die Mehrheit der Befragten sehr lange im Ursprungsberuf oder im ursprünglichen Berufsfeld bleibt, zeige seines Erachtens die Qualität des Berufskundeunterrichts, des praxisorientierten Unterrichtens und der Orientierung in Berufsfeldern an der Roter Werkrealschule. Schon jetzt lege die Schule großen Wert darauf, engen Kontakt zu zukünftigen Arbeitgebern zu halten und die Schüler so früh wie möglich erste Praktika absolvieren zu lassen. Auch würden regelmäßig ehemalige Schülerinnen und Schüler den Unterricht besuchen und von ihrem Werdegang berichten. „Vielleicht müssen wir aber noch mehr Technikerinnen, Handwerkerinnen oder männliche Erzieher kommen lassen, damit die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass ihnen wirklich alle Wege offen stehen“, so seine Einschätzung. „Stolz sind wir darauf, dass so viele unserer ehemaligen Schüler sich anscheinend so früh für den richtigen Beruf entschieden haben. Denn bundesweit bricht ein Viertel der Lehrlinge die Ausbildung ab, das ist hier anders.“

Positiv schätzten beide ein, dass die Befragung gezeigt habe, dass das deutsche Schulsystem durchlässig sei. Nicht wenige Ehemalige haben sich leitende Stellungen erarbeitet. Nachdem der erste Artikel zu der Umfrage in der „Schwäbischen Zeitung“ erschienen sei, habe sich eine ehemalige Hauptschülerin aus Tannheim bei Maria Schemmel gemeldet, die sich zuerst zur Arzthelferin ausbilden ließ, um dann danach Medizin zu studieren. „Alles ist möglich, wenn auch der Weg von der Hauptschule bis zum Abitur kein einfacher ist“, fasst Wäldele die Ergebnisse zusammen.