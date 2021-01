Schüler nehmen Gokarts unter die Lupe

Ein Kooperationsprojekt der besonderen Art: Jeden Montagnachmittag erhalten die Technik-Schüler der 8. Klasse der Abt-Hermann-Vogler-Schule in Rot an der Rot die Möglichkeit, mit Auszubildenden des dritten Lehrjahrs der Liebherr-Hydraulikbagger-Gesellschaft Gokarts zu warten. Die kleinen Rennwagen wurden nach zweijähriger Prototypen-Entwicklung bereits im vergangenen Schuljahr gemeinsam von den Schülerinnen und Schülern sowie den Auszubildenden mit viel Liebe zum Detail gefertigt und der Abt-Hermann-Vogler-Schule anschließend für ihren Technikunterricht übergeben. So finden anschauliche und praxisorientierte Lehreinheiten mit einem Einblick in den Arbeitsalltag technischer Berufsfelder statt: Die Jugendlichen können den Aufbau der Gokarts im Detail unter die Lupe nehmen, erhalten wertvolle Tipps zur Wartung der Gefährte und dürfen Bauteile unter Anleitung der Lehrlinge selbst zerlegen und anschließend wieder montieren.

Bernd Sailer, gewerblicher Ausbildungsleiter der Liebherr-Hydraulikbagger-Gesellschaft, freut sich über den Gewinn für seine Auszubildenden. So lernten die Nachwuchskräfte schon früh Verantwortung zu übernehmen und in Zusammenarbeit Projekte anzugehen.