Schnuppernachmittag für künftige Fünfer

Das Kollegium der Abt-Hermann-Vogler-Schule in Rot an der Rot lädt alle künftigen Fünftklässler am Dienstag, 26. Februar, von 17 bis 19 Uhr zu einem Schnuppernachmittag in die Schule ein. Zuerst wird Rektor Werner Egger alle Besucher begrüßen. Danach gibt es verschiedene Mitmachangebote für die Kinder. Die Holzwürmer sind am Werk, Chefköche schwingen den Löffel, die Schüler erleben Chemie hautnah und machen ihre ersten Schritte hin zum Computerprofi. Zeitgleich findet ein Informationsgespräch für die Eltern im Foyer der Werkrealschule statt. Eine Ausstellung gibt Informationen zur Lernkultur an der Schule.