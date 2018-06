Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Donnerstag ein Feuer in Rot an der Rot bekämpft, genauer im Teilort Zell.

Laut Polizeibericht rückten gegen 14.15 Uhr die Feuerwehren aus Rot an der Rot, Erolzheim und Ochsenhausen zu der Firma in der Talstraße aus. In den holzverarbeitenden Betrieb brannte Sägemehl in einem Silo. Die Rettungskräfte löschten die Flammen.

Wie die Feuerwehr Erolzheim in ihrem Einsatzbericht schreibt, war der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz. Die Wasserversorgung erfolgte von Rot aus.

Schwierig habe sich sich danach das Ausräumen des Silos, dessen Inneres schwer zugänglich ist, gestaltet. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich war ein Krankenwagen am Brandort.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, weiß die Polizei noch nicht. Auch die Höhe des Sachschadens müssen die Ermittler vom Polizeiposten Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) noch klären.