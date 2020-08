Roter Werkrealschule verabschiedet seine Neuntklässler

Corona macht gewohnte Feierlichkeiten unmöglich. Trotzdem ist es dem Kollegium der Abt-Hermann-Vogler-Schule gelungen, die Neuntklässler der Werkrealschule in Rot feierlich zu verabschieden. Die bestehenden Verordnungen erlaubten es nicht, dass neben den Schülern und den Eltern weitere Personen an der Verabschiedung teilnehmen konnten. Um den Abstand zu wahren, wurde die Veranstaltung zum ersten Mal in der Festhalle veranstaltet. Schüler und Lehrer hatten Einlagen vorbereitet, die im Vorfeld digital aufgezeichnet worden waren und an diesem Abend einen Rückblick auf die nun abgelaufene Schulzeit ermöglichte. Ohne Handschlag, aber mit den besten Wünschen wurden die Zeugnisse, Belobigungen und Preise an die Schüler übergeben. Schulleiter Werner Egger stellte fest, dass die Ergebnisse auf einem sehr hohen Niveau liegen würden und alle Schüler bereits auf dem Weg in den nächsten Lebensabschnitt sind. Viele Schüler beginnen unmittelbar mit einer beruflichen Ausbildung, weitere Schüler besuchen die Berufsschule, um dort mit der schulischen Ausbildung weiterzumachen. Da Mathematik, Deutsch und Englisch nicht die einzigen Inhalte des schulischen Lebens sind, überreichte Bürgermeisterin Irene Brauchle zum Abschluss noch den Sozialpreis der Gemeinde. Damit soll ein herausragender Einsatz im sozialen Bereich gewürdigt werden. Dieser Preis ging an die Schülerin Lena Schaidnagel. Foto: privat