Der Schwäbische Albveren Rot an der Rot bietet am Sonntag, 29. September, eine Wanderung in Ratzenried an. Treffpunkt ist um 13Uhr in der Ökonomie in Rot zur gemeinsamen Fahrt nach Ratzenried. Auf dem Panoramaweg Nummer 8 geht es zur heilsamen Linde, einem Naturdenkmal und Kraftort. Die Tour bietet imposante Aussichten auf die Voralpenlandschaft. Weiter geht es vorbei am Schlossweiher zur Burgruine Altratzenried, erbaut im 12. Jahrhundert. Schlusseinkehr ist in Ratzenried beim Parkplatz. Die Gehzeit beträgt circa zwei Stunden.

Auskünfte erteilen bei Bedarf die Wanderführer Josef und Paula Kunz unter Telefon 08395/1386.