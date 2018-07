Roter unternehmen einen Streifzug durch Ulm

Erneut haben sich interessierte Roter Bürger zusammengefunden, um gemeinsam Kunst und Kultur zu erleben. Der Ausflug ging ins nahe Ulm, um dort den Botanischen Garten und das städtische Theater zu besichtigen. Auf 28 Hektar können Besucher des Botanischen Gartens in Eigenregie oder mit einer Führung durch die Anlage schlendern. Die KKG-Gruppe nahm an einer Führung teil, die allen gut gefiel.

Aufgelockert durch die obligatorische Kaffeepause ging es dann in das städtische Theater. Empfangen wurde die Gruppe von Lukas Eller, Jahrespraktikant der Theaterpädagogik. Von ihm erfuhren sie viele grundsätzliche Details über das Theater und konnten viele Fragen stellen, welche bereitwillig beantwortet wurden. Dann bekamen die Roter Besucher in 90 Minuten „alles“ erklärt und gezeigt, was ein Theater ausmacht. Zuschauerraum, Bühne, Bühnentechnik, Regie, Maske, Kulissenbau, Kostümfundus, Schneiderei und vieles mehr. Ein stärkerer Kontrast zu der Natur im Botanischen Garten konnte kaum erfolgen. Viele waren beeindruckt, was in so einem Haus zur Anwendung kommt, damit der Theaterbesucher ein paar schöne Stunden erleben kann.

Der nächste Ausflug geht am 21. August zum Schloss Achberg, um dort die Ausstellung Sommerlicht zu sehen. Die Besichtigung des historischen Badhaus in Wangen sowie ein Stadtspaziergang in der Altstadt schliessen sich an.