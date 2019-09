Der Gemeinderat Rot an der Rot befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 30. September, mit dem geplanten Baugebiet „Beim Weiher“.

Nach einem Bericht über den Stand der Dinge sollen die Räte über die Fortführung des Verfahrens entscheiden. Außerdem wird eine Veränderungssperre bis zum Erlass eines Bebauungsplanns vorgeschlagen.

Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Rathaus mit Bürgerfragen und Bekanntgaben. Zu den weiteren Themen auf der Tagesordnung gehören unter anderem Baugesuche, ein Zuschuss an den Familienkreis Rot sowie Auftragsvergaben für die Flachdachsanierung an Gemeindegebäuden.