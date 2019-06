Roter KKG-Initiative besucht Vollmer Werke

Mit dem Besuch der Vollmer Werke in Biberach sowie des Museums Biberach steht am Donnerstag, 13. Juni, die am 21. Aktivität für die „KKG-Familie“ auf dem Programm.

Die Roter Initiative biete Ausflüge, die Kunst, Kultur und Genuss vereinen sollen. Abfahrt ist um 12 Uhr in der Ökonomie in Rot an der Rot.

Im Museum Biberach führt Robert Balle die Teilnehmer durch die aktuelle Ausstellung „HAP Grieshaber Osterritt“.