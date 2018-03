Roter KKG-Fahrt führt zur Schau „Du bist die Kunst“

Die Initiative „Kunst – Kultur – Genuss“ (KKG) aus Rot an der Rot hat mit dem Februarangebot, einer Fahrt nach Isny im Allgäu, einen nicht erwarteten Erfolg erzielt. Das Kontingent von maximal 35 Teilnehmern war nach wenigen Tagen erreicht, teilen die KKG-Macher mit. Die Führung durch das Kloster, die Ausstellung des Künstlers Friedrich Hechelmann sowie durch das Abthaus fanden ebenso großen Anklang wie die Stadt- und Rathausführung. Gemeinsam ließen die Teilnehmer den Tag in einem Gasthof ausklingen.

Im März legen die KKG-Organisatoren den Schwerpunkt auf die Kunst: Am Dienstag, 27. März, geht es nach Bad Schussenried. Abfahrt ist um 12.30 Uhr an der Ökonomie in Rot an der Rot. Nach einer halbstündigen Führung durch die „schönste Dorfkirche der Welt“ in Steinhausen und einem Kaffee steht die Ausstellung „Du bist die Kunst“ im Kloster Schussenried auf dem Programm. Das Abendessen ist im Bierkrugmuseum vorgesehen, die Rückkehr nach Rot für 21 Uhr geplant.