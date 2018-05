Was eine exklusive Lage ist, haben die 40 Teilnehmer der KKG-Ausfahrt in Lichtenstein auf der Schwäbischen Alb bewundert: Dort thront über dem 250 Meter tiefer gelegenen Echaztal das „Märchenschloss“, das Graf Wilhelm von Württemberg in den Jahren 1840 bis 1842 erbauen ließ, angeregt durch den Roman „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff.

Nach der halbstündigen Führung ging’s ins Albdörflein Gönningen, wo 1000 Tulpen in verschiedensten Variationen viele Anregungen boten.

Für Donnerstag, 14. Juni, plant die Roter Initiative „Kunst - Kultur - Genuss“ eine Fahrt ins Allgäu: Abfahrt ist um 12 Uhr in der Ökonomie in Rot an der Rot, Führung bei Primavera in Oy-Mittelberg, Gartenführung sowie Besuch von Vilsalpsee und Untrasried, Rückkehr gegen 21 Uhr. Preis pro Teilnehmer 24 Euro inklusive Führungen. Anmeldung unter Telefon 08395/636.