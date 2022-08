Rund 2000 Besucher beim Roter Dorffest

Das Roter Dorffest hat am vergangenen Wochenende nach zwei Jahren wieder in vollem Umfang stattgefunden. Rund 20 000 Besucher kamen zu der Veranstaltung, die weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist.

Beim „Historischen Spiel“ wurden Streitigkeiten von früher dargestellt. (Foto: Luca Mader)

2020 fand das Dorffest aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht statt, 2021 nur in verkleinertem Ausmaß. Erst heuer durften die Roter Vereine und Vereine aus der Umgebung wieder ihre ganze Gastfreundschaft zeigen. „Die Stimmung war riesig, jeder hat sich von vorneherein darauf gefreut“, sagte Stefan Sigg, Vorsitzender des Dorffestausschusses.

Flohmarkt mit 250 Ständen

Schon am Samstag lockten die Feierlichkeiten, neben einem umfangreichen Rahmenprogramm, mit einem großen Flohmarkt. Rund 250 Stände vertrieben hier die unterschiedlichsten Raritäten. Als am Sonntag die Handwerker und Bauern unter musikalischer Begleitung auf das Festgelände zogen, säumten etliche Besucher den Straßenrand, um deren altertümliche Bekleidung und die historischen Werkzeuge zu betrachten. An ihren Ständen zeigten sie den Gästen Handwerkstechniken, die heute teilweise schon ausgestorben sind.

Schauspieler entführen Besucher in die Geschichte des Dorfs

Wer etwas über die Geschichte von „Mönchsroth“ erfahren wollte, kam beim „Historischen Spiel“ voll auf seine Kosten. So war das örtliche Kloster im Spätmittelalter auch eine gerichtliche Instanz, die über örtliche Streitereien richtete. Mit viel Humor zeigten die Schauspieler die Aushandlung von diversen Zwistigkeiten. Der Höhepunkt für das Publikum war wohl, als der örtliche Bäcker, der wiederholt zu kleine Brezeln hergestellt hatte, in einem Käfig ins Wasser getaucht wurde. „Benehmen Sie sich gut, Sie sehen ja, in Rot haben wir noch eine ordentliche Gerichtsbarkeit“, sagte Bürgermeisterin Irene Brauchle lachend nach dem Schauspiel.

Musik darf nicht fehlen

In der Klosterkirche beeindruckten sowohl die Aulendorfer Alphornbläser als auch der norwegische Frauenchor „Mine Damer“ die Zuhörer mit ihren musikalischen Einlagen. Abseits dieser Programmpunkte unterhielten unterschiedliche Musikkapellen die zahlreichen Gäste. Etliche Oldtimer gab es hinter dem Rathausplatz ebenfalls zu sehen. Neben Mopeds, Motorrädern und Autos standen dort vor allem alte Traktoren, die am Nachmittag aus Rot ausfuhren. Auch die Kleinsten kamen bei Veranstaltungen wie dem Puppentheater und bei der Show des Zauberers Mika auf ihre Kosten.