Roter besichtigen Sipplingen – Nächste KKG-Fahrt zu Schloss und Tulpen

Mehr als 30 Teilnehmer sind mit der Initiative „Kunst – Kultur – Genuss“ (KKG) aus Rot an der Rot zur Bodensee-Wasserversorgung nach Sipplingen gefahren. Sie staunten nicht schlecht über das „gigantische“, so die KKG, technische Werk. Mehr als vier Millionen Baden-Württemberger werden von hier mit Trinkwasser versorgt. 630 000 Kubikmeter Wasser dürfen pro Tag dem Bodensee entnommen werden. Das Leitungsnetz hat eine Länge von 1700 Kilometern und reicht bis Bad Mergentheim ganz im Nordosten Baden-Württembergs. Als Kontrastprgramm besuchten die Ausflügler anschließend die Wallfahrtskirche Birnau, wo eine Archäologin (Besucherdienst) tief in die historischen Zusammenhänge führte. Der Bereich Genuss kam in einer Besenwirtschaft nicht zu kurz.

Die neunte KKG-Unternehmung führt am Donnerstag, 3. Mai, zum Schloss Lichtenstein und nach Gönningen (beides Kreis Reutlingen) zur Tulpenblüte. Abfahrt ist um 11 Uhr in der Ökonomie Rot. Im Schloss ist eine Führung und außer den Tulpenfeldern wird das Samenhandelsmuseum im Rathaus Gönningen besichtigt. Gegen 22 Uhr ist die Rückkehr in Rot geplant. Preis pro Teilnehmer 24 Euro inklusive Führungen, Anmeldung unter Telefon 0 83 95/636.