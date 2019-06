Roter Bücherei zeigt den Film „Wunder“

Das Team der Bücherei in Rot an der Rot zeigt am Freitag, 14. Juni, von 19.30 Uhr den Film „Wunder – Ein ganz besonderer Junge und seine wunderbare Familie“. Der Streifen ist von der freiwilligen Selbstkontrolle FSK ohne Altersbeschränkung freigegeben und als „Sehenswert ab 10 Jahren“ eingestuft.

Zum Inhalt: August „Auggie“ Pullmann (Jacob Tremblay) ist zehn Jahre alt. Er ist witzig, klug und großzügig. Er hat humorvolle Eltern (Julia Roberts und Owen Wilson) und eine phantastische große Schwester. Doch Auggie ist Außenseiter: Ein seltener Gendefekt hat sein Gesicht entstellt. „Was immer ihr euch vorstellt – es ist schlimmer“, notiert er in sein Tagebuch. Bisher wurde er zuHause unterrichtet und versteckte sein Gesicht am liebsten unter einem Astronautenhelm, doch nun soll er eine reguläre Schulklasse besuchen. Auggie nimmt all seinen Mut zusammen und beschließt, sich den Abenteuern zu stellen, die das Leben für einen so außergewöhnlichen Jungen wie ihn bereithäl.

Der Film ist ein Appell für mehr Toleranz und Feingefühl im Umgang mit von der Natur Benachteiligten, der geschickt zwischen Ernst und Humor angesiedelt ist und mitunter das Geschehen auch aus den Blickwinkeln der anderen beobachtet. Er basiert auf dem gleichnamigen Buch von Raquel J. Palacio.

Wie immer treffen sich Filmfreunde sich um 19.30 Uhr im gemütlichen Raum der Roter Bücherei im Ökonomiegebäude. Im Anschluss an den Film gibt es bei Gebäck und Getränken Gelegenheit, sich über das Gesehene auszutauschen. Das Team der Bücherei bittet um eine Spende.