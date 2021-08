Die Ortsgruppe Rot an der Rot des Schwäbischen Albvereins organisiert am Sonntag, 8. August, eine Wanderung bei Gutenzell.

Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Ökonomie in Rot. Nach der Fahrt zum Parkplatz bei der Kirche in Gutenzell geht es über den Rotsteg Bollsberg mit der Gartenanlage, weiter zum Feldkreuz von Max Strahl und durchs Rottal zurück. Die leichte Tour dauert 1,5 bis zwei Stunden. Eine Einkehr ist vorgesehen