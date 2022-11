Rot und Steinhausen machen erstmals beim Leader-Programm mit

(sz) - Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat diese Woche bekannt gegeben, welche Leader-Akionsgruppen zwischen 2023 und 2027 gefördert werden. Aus dem Landkreis Biberach machen zwei Kommunen das erste Mal mit: Rot an der Rot und Steinhausen an der Rottum. Weiterhin mit dabei sind Hochdorf, Ingoldingen, Bad Schussenried und Eberhardzell.

Der Klimaschutz und die Klimaanpassung bilden einen besonderen Schwerpunkt in der bevorstehenden Leader-Förderperiode. Auch die Grundversorgung mit regionalen Produkten vor Ort wird deutlich in den Fokus rücken. Den Leader-Aktionsgruppen stehen in der Förderperiode 2023 bis 2027 nun insgesamt rund 46 Millionen Euro EU-Mittel zur Verfügung. Somit verfügt jede Leader-Aktionsgruppen für die Umsetzungsphase von fünf Jahren über ein EU-Mittel-Budget von 2,3 Millionen Euro. Das Land unterstützt Leader mit weiteren 12,5 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Das bedeutet zusätzliche 625 000 Euro je LAG. Hinzukommen noch Landesmittel aus den Programmen Innovative Maßnahmen für Frauen und der Landschaftspflegerichtlinie.

Leader ist ein Regionalentwicklungsprogramm, das aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert wird. Der Begriff Leader ist eine Abkürzung und steht für „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“. Das Programm soll eine Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft schaffen. Eine Förderung ist nur in sogenannten Leader-Aktionsgebieten möglich. Die Entscheidung über die Vergabe der verfügbaren Fördermittel wird von den lokalen Aktionsgruppen getroffen, die sich aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie verschiedenen Wirtschafts- und Sozialpartnern und kommunalen Vertretungen aus der Region zusammensetzen. Die zugrundeliegende Überlegung hinter diesem Ansatz ist, dass die Menschen vor Ort die Herausforderungen und Potenziale ihre Region am besten kennen. So können gezielt Bedarfe erkannt und passgenaue Ideen sowie Projekte entwickelt werden, die den Bürgerinnen und Bürgern einen Mehrwert bringen und den Ländlichen Raum insgesamt zukunftsfähig machen.

Zum Aktionsgebiet „Mittleres Oberschwaben“ gehören im im Kreis Biberach Bad Schussenried, Eberhardzell, Hochdorf, Ingoldingen und Steinhausen an der Rottum. Mit der neuen Förderperiode 2023 sind im Verein Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu (ReWA) künftig die Gemeinde Rot an der Rot und der Landkreis Biberach darin vertreten.