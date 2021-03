Rot erhält 1,5 Millionen Euro Fördergelder aus Bundesprogramm

Die Gemeinde Rot an der Rot erhält knapp 1,5 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“, um den Gebäudekomplex Oberes Tor zu sanieren. Das teilte Bürgermeisterin Irene Brauchle am Mittwoch mit. Das Obere Tor ist eines der Wahrzeichen in der 4600 Einwohner zählenden Gemeinde Rot an der Rot.

Das Tor war Teil der ehemaligen Klosteranlage der Prämonstratenser-Reichsabtei Rot an der Rot und zugleich einer von zwei Eingängen in das Klosterareal. Im Zuge der Barockisierung der Klosteranlage wurde der Bau im Jahre 1714 erstellt und mit typischen Barockmalereien versehen, die 1911 erneuert wurden. Seither hat das Obere Tor unterschiedliche Nutzungen erfahren, auch das Rathaus war eine Zeitlang dort beheimatet.

Was bisher saniert wurde

In den vergangenen Jahre wurde der Innenbereich im nördlichen Flügel saniert. Der Südflügel sowie auch der Turm müssen dringend saniert werden, ebenso die komplette Außenhülle. Derzeit ist ein Teil des Gebäudes Ausstellungsbereich und ein anderer Teil ist der Vereinsraum des örtlichen Albvereins. Dieser sehr aktive Verein soll auch zukünftig ansprechende Vereinsräume erhalten, das ist eine Grundvoraussetzung bei diesem Projekt.

„Wie und wo dies sein kann, ist noch eine Aufgabe, die es die nächste Zeit zu besprechen und lösen gilt. Die restlichen Teile stehen leer, eine Sanierung ist dort dringend notwendig, um die Substanz noch erhalten zu können“, erklärte Brauchle in einer Pressemitteilung. Auch außen nage der „Zahn der Zeit“, was bei genauerem Hinsehen an vielen Stellen erkennbar sei.

Was jetzt passieren soll

„Durch die nun auch finanziell mögliche Sanierung soll das Obere Tor wieder einer gesamten Nutzung zugeführt werden. Dies ist Aufgabe und Herausforderung zugleich, der wir uns aber gerne stellen“, sagte Bürgermeisterin Irene Brauchle. Die Gesamtinvestition beträgt rund 2,17 Millionen Euro. 1,45 Millionen Euro hiervon werden über den Bund gefördert. „Durch die Förderung kann das Projekt überhaupt erst umgesetzt werden. Die Gemeinde wäre finanziell nicht in der Lage, diese Maßnahme ohne die Unterstützung umzusetzen, sind doch noch viele andere notwendige Projekte in der Planung und Umsetzung“, freute sich Brauchle über die Nachricht aus Berlin. Sie dankte den beiden Bundestagsabgeordneten Josef Rief und Martin Gerster, die das Projekt von Anfang an positiv unterstützt und befürwortet hätten. „Durch diese Förderung wird nicht nur eines der prägnantesten Gebäude im Ort saniert, mit neuem Leben gefüllt und für die Nachwelt erhalten, sondern es soll in Zukunft dazu beitragen, dass der Ort lebendig bleibt und Menschen aus Nah und Fern zum Verweilen und Aufenthalt einlädt“, so Brauchle.

Die Förderzusage sei der Startschuss für dieses schöne aber auch herausfordernde Projekt. Zeitnah werde die Sanierung mit den Bau- und Denkmalbehörden angegangen, so dass pünktlich zum 900-jährigen Gemeindejubiläum im Jahr 2026 das Obere Tor wieder im alten Glanz erstrahlen könne.

Politiker freuen sich über Zusage

„Es ist wirklich schön zu sehen, dass das intensive Bemühen um eine Sanierung des Oberen Tores jetzt Erfolg hatte. Es ist sehr schwer, ein Projekt erfolgreich zu platzieren, wenn bundesweit nur 24 Projekte gefördert werden können“, sagte Josef Rief. Rot an der Rot sei das erste Projekt im Kreis Biberach, das im Rahmen der Nationalen Städtebauprojekte gefördert werde.

„Ich freue mich sehr, dass dieses Juwel an der Oberschwäbischen Barockstraße nun saniert werden kann und gleichzeitig mit der Aufnahme in das Förderprogramm ‚geadelt‘ wurde,“ so Martin Gerster. Für die Gemeinde allein sei ein solches Projekt nicht zu stemmen gewesen. Beide Politiker schrieben in ihren Pressemitteilungen, dass sie sich für das Projekt in Berlin eingesetzt hätten.