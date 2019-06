Rot ehrt und verabschiedet Gemeinde- und Ortschaftsräte

In Rot an der Rot hat am Montag der bisherige Gemeinderat das letzte Mal getagt. Bürgermeisterin Irene Brauchle bedankte sich im Namen der Gemeinde und auch ganz persönlich bei den Gemeinde- und Ortschaftsräten für ihr Engagement. Es seien nicht immer einfache Entscheidungen zu treffen gewesen, jedoch habe man in offenen und ehrlichen Diskussionen die Gemeinde stetig vorangebracht. Besonders hob sie die immer gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und ihr in den vergangenen drei Jahren hervor. Dies sei nicht selbstverständlich, daher galt ihr Dank dem ganzen Gremium.

Viele große und kleine Projekte seien in den vergangenen drei Jahren gemeinsam angestoßen und vorangebracht worden. Beispielhaft nannte sie die Modernisierung der Trinkwasserversorgung, den Neubau der Mehrzweckhalle Haslach, die Schulsanierung in Ellwangen, die Erweiterung des Betreuungsangebots an Schule und Kindergarten, die Entwicklung von Baugebieten, die Anpassung der Nahwärmeversorgung oder auch die Unterstützung von Vereinen.

Für ihre langjährige Tätigkeit im Gemeinde- und Ortschaftsrat wurden folgende Räte geehrt und erhielten eine Urkunde sowie eine Glasstele des Gemeindetags Baden-Württemberg als Erinnerung und Dank: Dr. Peter Bühler, Günther Haag, Friedrich Kunz, Konstantin Rau, Alois Willburger und Dr. Klaus Zieher für jeweils zehn Jahre im Gemeinderat. Frank Gerster, Günther Haag, Volker Kloos, Bianca Lenck, Peter Rude und Michael Wachter für zehn Jahre im Ortschaftsrat Haslach. Thomas Brüchle und Markus Lüben für zehn Amtsjahre im Ortschaftsrat Ellwangen. Ulrich Paulus ist seit 20 Jahren im Ehrenamt tätig, Siegfried Wiest seit 25 Jahren.

Bei den zu verabschiedenden Räten bedankte sie sich für ihren jahrelangen Einsatz für die Ortschaften und die Gemeinden. Persönlich und auch im Namen der gesamten Bürgerschaft überreichte Brauchle ein Geschenk als kleines Anzeichen für die Anerkennung. Aus dem Gemeinderat verabschiedet wurden Günther Haag,, Berthold Hengge, Marianne Münsch, Ulrich Paulus, Konstantin Rau, Andrea Riegger und Michael Wachter. Aus dem Ortschaftsrat Haslach scheiden Günther Haag, Marin Simma und Michael Wachter aus, den Ortschaftsrat Ellwangen verlassen Markus Lüben, Benno Merk, Ulrich Paulus und Siefried Wiest.