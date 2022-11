Beim Überholen: Fiat stößt Kutsche in Graben - 67-Jähriger stirbt bei Unfall

Der Mitfahrer einer Pferdekutsche ist am Sonntag gegen 10.40 Uhr auf der L300 bei Rot an der Rot ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben war die Kutsche auf der Ortsumfahrung von Zell an der Rot kommend in Richtung Rot an der Rot unterwegs, als das Gespann von einem Fiat überholt wurde. "Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er dabei mit dem Heck der Kutsche", schreibt die Polizei Ulm am Montagmorgen zu dem Unfall.

Durch die Wucht des Aufpralls rutschte das Gespann in den rechten Straßengraben. Während die 57-jährige Kutschenführerin mit leichten Verletzungen davonkam, stürzte ihr 67-jähriger Mitfahrer bei der Kollision auf die Straße. Obwohl sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet wurden, starb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Kutscherin und der 43-jährige Fiat-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in die Krankenhäuser nach Biberach und Memmingen gebracht. Um die Verletzten kümmerten sich drei Rettungswagen mit zwei Notärzten. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die Pferde blieben unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Gutachter hinzugezogen und der Unfallverursacher auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Zur Klärung des Unfallhergangs waren Sachverständige über mehrere Stunden vor Ort und die Ortsumfahrung musste während der Maßnahmen für mehrere Stunden gesperrt werden. Auch am Montagnachmittag war die Unfallursache nach wie vor unbekannt.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Laupheim übernommen.