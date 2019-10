Geschichten- und Märchenerzähler Roland Gelfert ist am Freitag, 11. Oktober, zu Gast in der Roter Bücherei. In Form eines Solo-Erzähltheaters trägt er ab 19.30 Uhr Märchen vor und musiziert dazu.

Der Künstler Roland Gelfert, der auch als Schauspieler und Theaterpädagoge tätig ist, zählt sich zur zeitlosen Tradition der Geschichtenerzähler. Aufgewachsen in Deutschland und Afrika, lernte er zuerst Landwirtschaft und wandte sich dann der Sprachkunst und dem Schauspiel zu. „Großes Vorbild sind mir die Barden der altkeltischen Kultur, wie sie mit ihren Geschichten und Gesängen Volk und Könige gleichermaßen erfreuten, belebten, ernährten und bildeten“, so Gelfert. Seine Stoffe sind Märchen und Mythen verschiedener Kulturen. Er bewege sein Publikum nicht nur durch Wort und Geste, sondern auch mit Klängen und Gesängen, kündigen die Veranstalter an. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.