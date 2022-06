RFV Rot/Rot richtet Springturnier aus

Der Reit- und Fahrverein Rot an der Rot veranstaltet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, ein Reit- und Springturnier. Das Programm reicht laut Mitteilung an beiden Tagen von Einsteigerprüfungen bis zu Springprüfungen der Klasse L. Am Samstag geht es um 10 Uhr los und am Sonntag um 8 Uhr.

Am Samstagabend lädt der RFV Rot/Rot ab circa 18 Uhr zu einer Voltigiervorführung und einer anschließenden Mannschaftsspringprüfung sowie einer abendlichen Sommernachtsparty im Biergarten auf dem Turniergelände ein. An beiden Turniertagen ist der Eintritt frei.