Renovierung des Kriegerdenkmals in Haslach

17.11.2022 Rot an der Rot-Haslach

Bereits im Frühjahr 2020 hatte die Soldatenkameradschaft Haslach bei dem neben der Kirche stehenden Ehrenmal für die gefallenen und vermissten Soldaten der beiden Weltkriege die nach 20 Jahren dringend erforderliche Renovierung vorgenommen. Die Restaurierungsarbeiten waren notwendig, da Witterungseinflüsse, umweltbedingte Verschmutzungen und Flechtenbewuchs dem aus Muschelkalk bestehenden Ehrenmal von 1954 über die Jahre stark zugesetzt hatten. Zuerst musste mit einem Hochdruckreiniger und speziellen Reinigungsmitteln in mehreren Schritten die Verschmutzung und der Bewuchs entfernt werden. Danach erfolgte die Nachbesserung der Beschriftung mit den Namen der Gefallenen und Vermissten, woraufhin das Ehrenmal zum Schutz vor erneut eindringender Nässe mehrmals versiegelt wurde. Alle Arbeiten wurden unter fachkundiger Anleitung der Steinbildhauerin und Steintechnikerin Lioba Abrell aus Aitrach vorgenommen.

Durch das aktive Mitwirken von Mitgliedern der Kameradschaft in vielen freiwilligen Arbeitsstunden wurden die Kosten, die von der Gemeinde Rot an der Rot übernommen wurden, deutlich reduziert.

So erfolgte dann am Sonntag, 30. August nach dem Hauptgottesdienst von Pater Johannes-Baptist Schmid O. Praem. die Segnung des restaurierten Ehrenmals, zusammen mit dem von Alois Fäßler neu errichteten Missionskreuz in würdevoller Weise und musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Haslach.

Anwesend bei dieser Feier waren neben Bürgermeisterin Irene Brauchle, Ortsvorsteher Georg Klingler und Lioba Abrell auch eine große Zahl an Bürgern aus Haslach, die sich über die gelungene Renovierung freuten.

Ergänzend zu den Renovierungsarbeiten und um dem Ehrenmal auch eine würdige Einbindung in den Kirchenvorplatz zu ermöglichen, erfolgte auch die pflanzliche Neugestaltung des Platzes um das Ehrenmal, worum sich in besonderem Maße die Mesnerin Toni Walter mit ihr Ehemann verdient machten.