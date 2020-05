Rat berät über den Haushaltsplan 2020

Der Roter Gemeinderat tagt am Montag, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Saal der Festhalle Rot, im Erdgeschoss, in der Abt-Hermann-Vogler-Straße 6, in Rot an der Rot. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bekanntgaben der Bürgermeisterin, Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse, die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Rot an der Rot für das Jahr 2020, die Verabschiedung des Wirtschaftsplans Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2020, die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/21, ein Beschluss über die Aussetzung der Kindergartengebühren und eine Festsetzung der Gebühren für die Inanspruchnahme der Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen während der Schließung sowie die Neukonzeption Verlässliche Grundschule für das neue Schuljahr 2020/21. Außerdem geht es um die Erneuerung der Geh-/Radwegbrücke über die Haslach.