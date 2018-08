Der Gemeinderat Rot an der Rot tagt am Montag, 6. August, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Rot an der Rot. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Fragen der Bürger, Bekanntgaben der Bürgermeisterin und die Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse, der Bebauungsplan „Mönchsroth“ – Städtebauliche Ordnung, die innerörtliche Entwicklung Rot an der Rot - Grundsatzbeschluss Beschlussfassung, die Wärmeversorgung Grundschule, Kindergarten und Mehrzweckhalle Haslach: Vergabe der Leistungen Beschlussfassung, der Bau einer Flowline – Geplante Erweiterung des Pumptrack Rot an der Rot Beschlussfassung, die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Rot an der Rot, das Thema Mehrzweckhalle Haslach – Einsparmöglichkeiten, Kostenfestsetzung, diverse Bausachen und Fragen aus der Mitte des Gemeinderats.