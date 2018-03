Pläne für Hallenneubau konkretisieren sich

Die Pläne für die neue Mehrzweckhalle in Haslach konkretisieren sich. Mittlerweile steht das Raumkonzept. Dieses wurde am Montagabend dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die jetzige Halle ist zweigeschossig, da der Boden an dieser Stelle stark abfällt. Aufgrund der Hanglage wäre ein Neubau am bisherigen Standort aber zu aufwendig und zu teuer. Die neue Halle soll daher dort entstehen, wo bisher die Parkplätze sind. Außerdem wird sie eingeschossig. Trotzdem ist der große Hallenraum größer. „Die neue Halle wird nach Norm gebaut, sodass künftig wieder alle Sportarten angeboten werden können“, sagte Bürgermeisterin Irene Brauchle der „Schwäbischen Zeitung“. Auch die neue Küche sei größer und so konstruiert, dass die Vereine auch bei größeren Veranstaltungen problemlos bewirten könnten. Davon gebe es jedes Jahr zehn bis zwölf. Das Raumkonzept wurde in enger Abstimmung mit den Vereinen erstellt. In der Küche, so die Rückmeldung von den Vereinen, sollen vor allem Speisen angerichtet oder kleinere Gerichte zubereitet werden. Bei Großveranstaltungen würden alle mit einem Cateringservice arbeiten, so Brauchle.

Von der Küche aus gibt es einen direkten Zugang in die Halle und in einen separaten Raum, in den Speisen angeliefert werden. Im hinteren Teil der Halle befindet sich dann künftig die Bühne. Von dort aus gelangen die Nutzer entweder in einen kleinen Mehrzweck- oder in den Geräteraum. In diesem Teil der Halle befinden sich auch die Duschen und Umkleiden sowie ein Putz- und Regieraum. Brauchle betonte, dass allen bei den Besprechungen klar gewesen sei, dass das Budget auf 3,1 Millionen Euro gedeckelt sei. „Das Raumkonzept ist daher stark am Bedarf orientiert, wir schaffen keinen Luxus, sondern das, was nötig ist.“

Die Verwaltung wolle im nächsten Schritt nun ins Baugenehmigungsverfahren einsteigen. Das Bebauungsplanverfahren läuft bereits. Wenn alles nach Plan läuft, soll dieses bis Mai abgeschlossen sein. „Wir hoffen, dass noch dieses Jahr Baubeginn sein wird.“